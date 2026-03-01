Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о разгромной победе «бело-голубых» в матче 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).

Фрагмент матча «Динамо» М — «Крылья Советов» t.me/fcdynamo

«Футболисты "Динамо" однозначно молодцы. Они показали очень симпатичный футбол. Вышли организованно и внимательно. Я никакой реакции "Крыльев" даже на первый пропущенный гол не увидел. Как‑то безлико совсем сыграли. Нельзя так играть в обороне, зная, что у "Динамо" есть прекрасные исполнители, быстрые, что их нужно держать.»Крылья« вышли в пять защитников, а так получилось, что они надеялись друг на друга, перекладывали ответственность и к 35 минуте уже горели 0:3.

"Динамо" физически хорошо готово. Думал, что "крылышки" будут как‑то поактивнее, а они вышли как на товарищеский матч. Если бы "Динамо" играло против "Балтики", "Ростова" или "Пари НН", игра бы по‑другому смотрелась. В других матчах тура была видна заряженность. Гусев — молодец, с составом угадал и замены хорошие сделал.»Динамо« выглядело солидно в матче против "Крыльев". Игра понравилась не только мне, но и болельщикам, руководству», — сказал Колыванов «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Спартака» 5-го марта в рамках Кубка России.