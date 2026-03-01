В матче 24-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» на выезде победил «Гамбург» со счетом 2:1.

Открыли счет в игре хозяева благодаря голу Фабиу Виейры на 22-й минуте, но сначала Ромуло на 36-й минуте сравнял счет, а затем Ян Диоманде на 50-й минуте принес победу гостям.

Результат матча

Гамбург Гамбург 1:2 РБ Лейпциг Лейпциг

1:0 Фабиу Виейра 22' 1:1 Ян Дьоманде 50'

Гамбург: Даниэл Фернандеш, Лука Вушкович, Джордан Торунарига, Вильям Микельбренсис, Миро Мухайм, Николас Капальдо ( Варме Омари 20' ), Фабиу Виейра ( Райан Филипп 87' ), Николай Ремберг, Рансфорд Кёнигсдёрффер ( Альберт Самби Локонга 67' ), Дэмион Даунс ( Жан-Люк Домпе 67' ), Philipas Otele

РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Кастелло Люкеба, Вилли Орбан, Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд, Браян Груда ( Тидиам Гомис 72' ), Давид Раум, Боте Баку, Антонио Нуса ( Эзекил Банзузи 72' ), Ян Дьоманде ( Бенджамин Хенрихс 90' ), Romulo Jose Cardoso da Cruz

Жёлтые карточки: Миро Мухайм 81', Юссуф Поульсен 82' — Вилли Орбан 31'