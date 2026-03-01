В матче 24-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» на выезде победил «Гамбург» со счетом 2:1.
Открыли счет в игре хозяева благодаря голу Фабиу Виейры на 22-й минуте, но сначала Ромуло на 36-й минуте сравнял счет, а затем Ян Диоманде на 50-й минуте принес победу гостям.
Результат матча
ГамбургГамбург1:2РБ ЛейпцигЛейпциг
1:0 Фабиу Виейра 22' 1:1 Ян Дьоманде 50'
Гамбург: Даниэл Фернандеш, Лука Вушкович, Джордан Торунарига, Вильям Микельбренсис, Миро Мухайм, Николас Капальдо (Варме Омари 20'), Фабиу Виейра (Райан Филипп 87'), Николай Ремберг, Рансфорд Кёнигсдёрффер (Альберт Самби Локонга 67'), Дэмион Даунс (Жан-Люк Домпе 67'), Philipas Otele
РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Кастелло Люкеба, Вилли Орбан, Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд, Браян Груда (Тидиам Гомис 72'), Давид Раум, Боте Баку, Антонио Нуса (Эзекил Банзузи 72'), Ян Дьоманде (Бенджамин Хенрихс 90'), Romulo Jose Cardoso da Cruz
Жёлтые карточки: Миро Мухайм 81', Юссуф Поульсен 82' — Вилли Орбан 31'
«РБ Лейпциг» набрал 44 очка и закрепился на пятом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Гамбург» с 26 баллами идет 11-м.