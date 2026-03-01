Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен поделился мнением о возможном продлении контракта с нападающим команды Гарри Кейном.

Гарри Кейн — нападающий «Баварии» globallookpress.com

«Контракт Гарри действует до 2027 года, опция выкупа за отступные перестала действовать в январе.

У нас с Гарри замечательные взаимоотношения, ему и его семье очень комфортно в Мюнхене. Перед следующим сезоном спокойно обсудим с ним будущее. Мы им очень довольны», — сказал Дрезен Bild.

В нынешнем сезоне Кейн провел за «Баварию» 24 матча в рамках Бундеслиги, забил 30 голов и сделал 5 голевых передач.