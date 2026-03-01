«Милан» после этого матча набрал 57 очков и продолжает занимать вторую строчку в чемпионате Италии. «Кремонезе» (24) находится рядом с зоной вылета.

Сначала на 90‑й минуте с передачи Луки Модрича отличился Страхиня Павлович , а на 90+4-й минуте преимущество «россонери» удвоил Рафаэль Леао , которому ассистировал Кристофер Нкунку.

Все основные события тут развивались в конце встречи.

В 27‑м туре итальянской Серии А «Кремонезе» на своём поле уступил «Милану» со счётом 0:2.

