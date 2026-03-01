В 27‑м туре итальянской Серии А «Кремонезе» на своём поле уступил «Милану» со счётом 0:2.
Все основные события тут развивались в конце встречи.
Сначала на 90‑й минуте с передачи Луки Модрича отличился Страхиня Павлович, а на 90+4-й минуте преимущество «россонери» удвоил Рафаэль Леао, которому ассистировал Кристофер Нкунку.
Результат матча
КремонезеКремона0:2МиланМилан
0:1 Страхиня Павлович 90' 0:2 Рафаэл Леау 90+4'
Кремонезе: Эмиль Аудеро, Франческо Фолино, Себастьяно Луперто, Маттео Бьянкетти (Томмазо Барбьери 66'), Джузеппе Пеццелла, Яри Вандепутте (Альберто Грасси 82'), Мортен Торсби, Юссеф Мале, Алессио Дзербин (Филиппо Терраччано 66'), Джейми Варди (Милан Дюрич 66'), Федерико Бонаццоли
Милан: Мик Меньян, Давиде Бартезаги (Первис Эступинан 90'), Алексис Салемакерс (Никлас Фуллкруг 62'), Страхиня Павлович, Кони де Винтер, Фикайо Томори (Кристофер Нкунку 79'), Кристиан Пулишич (Закари Атекаме 79'), Адриен Рабьо, Лука Модрич, Юссуф Фофана (Самуэле Риччи 62'), Рафаэл Леау
Жёлтые карточки: Филиппо Терраччано 76' (Кремонезе), Юссеф Мале 86' (Кремонезе)
«Милан» после этого матча набрал 57 очков и продолжает занимать вторую строчку в чемпионате Италии. «Кремонезе» (24) находится рядом с зоной вылета.