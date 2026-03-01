Сможет ли «Кремонезе» повторить сенсацию первого круга и снова обыграть «Милан»?

В воскресенье, 1 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Италии, в котором «Кремонезе» примет «Милан». Начало игры — в 14:30 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

33' Рафаэль Леау получил идеальный пас и с линии штрафной нанес убийственный удар. Мяч проскользнул в считанных миллиметрах от левой штанги!

31' Давиде Бартесаги выполнил точный заброс в штрафную зону. Но защитники, проявив реакцию, опередили нападающих.

30' Лука Модрич, вдохновлённый предыдущими успехами, предпринял очередную попытку разрезать оборону точным пасом. Однако оборона противника не позволила осуществить задуманное!

28' Джейми Варди получает идеальную подачу и бьет наверняка! Судьба сегодня не на стороне форварда — мяч щекой касается штанги и вылетает в поле!

26' Рафаэль Леау совершил потрясающий рывок к воротам, прорезав оборону соперника. Но офсайд перечеркнул все надежды на гол!

24' Прошло уже больше половины первого тайма. Счёт не открыт. «Милан» пока что выглядит предпочтительнее!

Статистика матча 1 Удары в створ 0 3 Удары мимо 2 50 Владение мячом 50 4 Угловые удары 2 0 Офсайды 3 0 Фолы 1

23' Салемакерс, мгновенно отреагировав на передачу, пытается поразить ворота с края штрафной… Увы, мяч пролетает мимо цели!

21' Страхинья Павлович пытается спасти ситуацию отчаянным подкатом, однако Давиде Масса не сомневается — нарушение правил зафиксировано!

19' Себастьяно Луперто пытался разыграть мяч с партнером, но не рассчитал силу удара — мяч улетел за боковую линию. «Милан» получает шанс на атаку.

17' Джузеппе Песселья мастерски подал мяч в штрафную. Однако оборона соперника не позволила создать опасный момент!

15' Снова он, Рафаэль Леау! Поймав мяч на краю штрафной наносит мощный удар… Но мяч пролетает мимо ворот! «Милан» ждёт своей возможности для поражения ворот соперника.

13' Рафаэль Леау с невероятной уверенностью принял мяч и, нарисовав опаснейший удар из штрафной! Но защитники самоотверженно заблокировали выстрел!

11' После навеса Алексиса Салемакерса защитники выбили мяч вперёд.

09' Джейми Варди выполнил превосходную подачу, но своевременный вынос головой защитника спас ситуацию.

07' Яри Вандепутте выполнил отличную подачу, однако оборона соперника была начеку.

05' Яри Вандепутте выполнил подачу с углового, но Майк Маньян своевременно вышел на мяч.

03' Юсеф Малех исполнил кросс в штрафную, однако попытка оказалась неудачной.

01' В сегодняшнем матче «Кремонезе» встртиться на своем стадионе с «Миланом». Команды на поле. Матч начался!

До матча

14:20 Команды встретятся между собой в Кремоне на стадионе «им. Джованни Дзини», который вмещает в себя 20 641 болельщиков.

14:15 Арбитром сегодняшней встречи будет Давиде Масса из Италии.

14:10 «Кремонезе»: (3-5-2) Аудеро — Фолино, Луперто, Бьянкетти — Зербин, Малех, Торсбю, Вандепутте, Пеццелла — Варди, Бонаццоли.

14:10 «Милан»: (3-5-2) Меньян — Томори, Де Винтер, Павлович — Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабьо, Бартезаги — Пулишич, Р. Леао.

«Кремонезе»

«Кремонезе» в текущем сезоне Серии А находится в непростом положении, ведя борьбу за выживание. Команда под руководством Давиде Николы занимает 17-ю строчку в турнирной таблице с 24 очками после 26 сыгранных матчей. Статистика выступлений говорит сама за себя: 5 побед, 9 ничьих и 12 поражений при разнице мячей 21-36.

Последние результаты команды вызывают серьезные опасения. В феврале «Кремонезе» потерпел три поражения в четырех матчах, уступив таким сильным соперникам как «Интер», «Аталанта» и «Рома». За этот период команда пропустила 7 голов, сумев забить лишь однажды. Особенно тревожным выглядит тот факт, что в 12 последних встречах «Кремонезе» одержал лишь две победы, а в матче с «Ромой» не смог нанести ни одного удара в створ ворот.

Атакующий потенциал команды оставляет желать лучшего. Серия без побед достигла уже 12 матчей, из которых 8 завершились поражениями. Травмы ключевых игроков серьезно осложняют ситуацию: выбыли из строя Мартин Пайеро, Микеле Коллоколо, а также испытывает проблемы Федерико Баскиротто.

В зимнее трансферное окно команда провела несколько значимых переходов. Были подписаны полузащитник Мортен Торсбю за 2.2 млн евро, нападающий Милан Джурич за 1.1 млн евро, а также пришли в аренду Юссеф Мале и Джереми Сармиенто. Ушли из команды несколько игроков, включая Франко Васкеса и Мануэля Де Луку.

Примечательно, что в первом круге «Кремонезе» смог преподнести сюрприз, обыграв «Милан» на «Сан-Сиро» со счетом 2:1. Однако повторить такой успех в предстоящем матче будет крайне непросто, учитывая текущее состояние команды и ее проблемы в атаке.

«Милан»

«Милан» в текущем сезоне Серии А занимает вторую строчку турнирной таблицы, имея в активе 54 очка после 26 сыгранных матчей. Команда демонстрирует стабильные результаты: в их активе 15 побед, 9 ничьих и всего 2 поражения. При этом красно-черные показывают солидную разницу мячей — 41:20.

Начало марта для россонери выдалось неоднозначным. После успешных матчей против «Болоньи» (3:0) и «Пизы» (2:1) команда немного сбавила обороты. Ничья с «Комо» (1:1) и неожиданное поражение от «Пармы» со счетом 0:1 показали, что даже лидеры чемпионата не застрахованы от спадов.

Под руководством Массимилиано Аллегри команда фактически выбыла из чемпионской гонки, отставая от лидера на 10 очков. Теперь основной задачей становится борьба за место в Лиге чемпионов. Серьезным ударом стала травма Рубена Лофтус-Чика, который выбыл примерно на два месяца. Также команда испытывает кадровые проблемы из-за отсутствия Сантьяго Хименеса, а ситуация с Маттео Габбиа остается неопределенной.

Примечательно, что в гостевых матчах «Милан» демонстрирует впечатляющую стабильность: в 13 выездных встречах команда не потерпела ни одного поражения, одержав 8 побед и 5 раз сыграв вничью. Оборона действует надежно, а атака способна создавать опасные моменты даже против организованных соперников.

Предстоящий матч против борющегося за выживание «Кремонезе» — отличная возможность для россонери не только набрать важные три очка, но и вернуться на победный путь после недавних осечек. Команда располагает достаточным потенциалом, чтобы решить эту задачу и продолжить борьбу за высокие места в чемпионате.

Очные встречи

В первом круге текущего сезона «Кремонезе» сотворил сенсацию, обыграв «Милан» со счетом 2:1 на «Сан-Сиро». Особенно запомнился победный гол, забитый Федерико Бонаццоли эффектным ударом ножницами.

В предыдущих сезонах команды также показывали непредсказуемые результаты: в мае 2023 года матч на поле «Милана» завершился вничью 1:1, а в ноябре 2022 года команды разошлись миром 0:0 в Кремоне.

История встреч показывает, что даже будучи явным фаворитом, «Милан» не всегда уверенно справляется с «Кремонезе», а сам «Кремонезе» способен навязать борьбу даже топ-командам Серии А.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.50