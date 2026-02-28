1 марта в 27-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кремонезе» и «Милан». Начало встречи — в 14:30 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Кремонезе — Милан с коэффициентом для ставки за 1.50.
«Кремонезе»
Турнирное положение: «Кремонезе» в текущем сезоне борется за выживание в Серии А. Команда идет на 17-м месте в таблице, набрав 24 очка.
В 26 встречах «Кремонезе» одержал 5 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений. Разница мячей составляет 21-36.
Последние матчи: «Кремонезе» в феврале проиграл три матча из четырех. В текущем месяце команда уступила «Интеру», «Аталанте» и «Роме».
В четырех февральских матчах «Кремонезе» пропустил семь голов и забил лишь один мяч.
Состояние команды: Команда Давиде Николы стремительно теряет позиции и всё ближе находится к зоне вылета. После качественной осени «Кремонезе» не хватило ресурса на длинную дистанцию: серия без побед насчитывает уже 12 матчей (8 поражений и 4 ничьи).
Главная проблема — атака. В 12 последних встречах команда забивала лишь дважды, а в игре с «Ромой» не нанесла ни одного удара в створ. Кадровая ситуация остаётся сложной. Снова травмировался Мартин Пайеро, в лазарете также Микеле Коллоколо, были проблемы у Федерико Баскиротто.
В первом круге «Кремонезе» приятно удивил своих поклонников. Команда неожиданно победила на «Сан-Сиро» со счетом 2:1. Снова обыграть «Милан» будет крайне сложно.
«Милан»
Турнирное положение: В таблице чемпионата Италии-2025/26 «Милан» располагается на второй строчке. Команда записала в актив 54 очка.
Россонери в 26 играх одержали 15 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели два поражения. «Милан» забил 41 мяч и пропустил 20 голов.
Последние матчи: Текущий месяц в Серии А «Милан» начал с двух побед. Россонери обыграли «Болонью» (3:0) и «Пизу» (2:1).
Но затем «Милан» перестал выигрывать. 18 февраля команда сыграла вничью с «Комо» (1:1), а 22 февраля уступила «Парме» со счетом 0:1.
Состояние команды: Подопечные Массимилиано Аллегри фактически выбыли из чемпионской гонки. Отставание от лидера выросло до десяти очков. Борьба теперь сосредоточена вокруг попадания в Лигу чемпионов.
Дополнительный удар — травма Рубена Лофтус-Чика, он выбыл примерно на два месяца. По-прежнему отсутствует Сантьяго Хименес, есть вопросы по Маттео Габбиа.
На выезде «Милан» выступает очень уверенно: в 13 матчах — 8 побед и 5 ничьих, без поражений. Команда регулярно набирает очки в гостях и надёжно действует в обороне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Милан» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.32, а победа оппонента — в скромные 6.71.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 идут с коэффициентом 1.90.
Прогноз: «Милан» уже вряд ли поборется за чемпионство, но второе место команда должна удержать. Россонери завоюют три очка.
Ставка: Победа «Милана» за 1.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме команды сыграют активно и забьют больше 1.5 гола.
Ставка: ТБ 1.5 гола во 2-м тайме за 2.13.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Милан» в 2026 году в Серии А ни разу не проиграл в гостях
- «Кремонезе» в 12 последних встречах забил лишь дважды
- «Кремонезе» в феврале проиграл три матча из четырех
- На выезде «Милан» выступает очень уверенно: в 13 матчах — 8 побед и 5 ничьих
- «Милан» и «Кремонезе» сыграли 32 матча, россонери одержали 18 побед