«Арсенал» и «Челси» опубликовали стартовые составы на матч 28-го тура английской Премьер-лиги.

Виктор Дьекереш — нападающий «Арсенала» globallookpress.com

«Арсенал»: Райя, Магальяйнс, Инкапье, Тимбер, Салиба, Субименди, Райс, Эзе, Троссард, Дьекереш, Сака.

«Челси»: Санчес, Чалоба, Джеймс, Сарр, Хато, Кайседо, Сантос, Палмер, Фернандес, Нету, Педро.

Матч между этими командами состоится сегодня, 1-го марта в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 27-и туров в чемпионате Англии «Арсенал» занимает 1-е место в таблице с 61-м очком в активе. «Челси» — на 6-й позиции с 45-ю баллами.