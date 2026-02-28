Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев прокомментировал игру своей команды в матче 19‑го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) и добавил, что в последнее время перестал понимать решения, которые принимают судейские бригады на поле.

Заурбек Тедеев globallookpress.com

«Безусловно, был тяжёлый матч, он мало был похож на футбол, если говорить о чём‑то изящном, красивом. Трудно было сегодня играть, я понимал, что футбола будет мало, а победит тот, кто выиграет больше единоборств. Так сложилось, что в двух ключевых ситуациях выиграл "Оренбург", хотя ни одна из них не предвещала гола. Действия обеих команд были направлены скорее на то, чтобы не проиграть, а победила та команда, которой больше помог Господь. Мы не смогли использовать моменты из первого тайма; во втором их было поменьше из‑за усталости и смены тактики, но не совсем сработало.

Отменённый гол Дзюбы? Мы пострадали от подобных эпизодов. Все они были признаны ошибочными, а один произошёл в матче первого круга против „Оренбурга“. Когда поставили пенальти в наши ворота — вроде простая ситуация: вброс мяча из‑за боковой, — и вот эти трактовки уже настолько всем надоели, что их никто не понимает.

В концовке каждое единоборство, которое могло привести к чему‑то в атаке, сразу останавливалось свистком. Это не очень хорошо, такие моменты не красят ни футбол, ни людей, которые принимают в этом участие. Никого обвинять не хочу, но нужно понимать, что такое дух футбола, а игра — прежде всего для болельщиков», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Для «Акрона» это поражение стало третьим кряду в чемпионате. Сейчас тольяттинцы с 21 очком занимают 9‑е место в таблице РПЛ. В следующем туре команде предстоит выезд к «Спартаку».