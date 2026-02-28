Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (1:2) в рамках 19-го тура РПЛ.

Алексей Шпилевский globallookpress.com

«Поздравляем "Локомотив" с победой. Мы сделали два выстрела себе в ногу, привезли два гола. Мы почти выжали максимум, но разочарование присутствует. Хотя я доволен тем, как выглядела команда на поле.

Новички пока не вписались в команду. Пока разочарование. Всем требуется время, но у нас его нет. Нам нужен результат, голы», — приводит слова Шпилевского «Чемпионат».

«Пари НН» с 14 очками опустился на 15-е место в РПЛ.