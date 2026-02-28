В 24‑м туре французской Лиги 1 «Ренн» на своём поле переиграл «Тулузу» со счётом 1:0.
Автором единственного гола на 27‑й минуте стал зимний новичок Арно Норден.
После этого успеха «Ренн» уже на пятой строчке с 40 очками. «Тулуза» идёт 10‑й с 31 очком.
Под руководством нового главного тренера Франка Эза хозяева выиграли второй матч подряд.
Результат матча
РеннРенн1:0ТулузаФранция. Лига 1
1:0 Арно Норден 27'
Ренн: Брис Самба, Махамаду Нагида, Антони Руо, Лилиан Брассье, Валентин Ронжье, Махди Камара, Себастьян Шиманьски (Людовик Блас 73'), Кентен Мерлен, Муса Аль-Тамари (Джауи Сиссе 73'), Арно Норден (Nordan Mukiele 90'), Эстебан Леполь (Брил Эмболо 81')
Тулуза: Гийом Рест, Уоррен Каманзи (Джейсен Расселл-Роу 81'), Марк Маккензи, Чарли Крессвел, Джибриль Сидибе, Янн Гбоу, Папе Диоп, Алексис Восса (Марио Сауэр 74'), Сантьяго Идальго, Хулиан Виньоло (Эмерсонн да Силва 46'), Dayann Methalie
Жёлтые карточки: Эстебан Леполь 24' — Папе Диоп 42', Чарли Крессвел 45+1', Алексис Восса 62'