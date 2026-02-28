В 24‑м туре французской Лиги 1 «Ренн» на своём поле переиграл «Тулузу» со счётом 1:0.

Франк Эз недавно возглавил «Ренн»
Франк Эз недавно возглавил «Ренн» globallookpress.com

Автором единственного гола на 27‑й минуте стал зимний новичок Арно Норден.

После этого успеха «Ренн» уже на пятой строчке с 40 очками.  «Тулуза» идёт 10‑й с 31 очком.

Под руководством нового главного тренера Франка Эза хозяева выиграли второй матч подряд.

Результат матча

РеннРеннРенн1:0ТулузаТулузаФранция. Лига 1
1:0 Арно Норден 27'
Ренн:  Брис Самба,  Махамаду Нагида,  Антони Руо,  Лилиан Брассье,  Валентин Ронжье,  Махди Камара,  Себастьян Шиманьски (Людовик Блас 73'),  Кентен Мерлен,  Муса Аль-Тамари (Джауи Сиссе 73'),  Арно Норден (Nordan Mukiele 90'),  Эстебан Леполь (Брил Эмболо 81')
Тулуза:  Гийом Рест,  Уоррен Каманзи (Джейсен Расселл-Роу 81'),  Марк Маккензи,  Чарли Крессвел,  Джибриль Сидибе,  Янн Гбоу,  Папе Диоп,  Алексис Восса (Марио Сауэр 74'),  Сантьяго Идальго,  Хулиан Виньоло (Эмерсонн да Силва 46'),  Dayann Methalie
Жёлтые карточки:  Эстебан Леполь 24'  —  Папе Диоп 42',  Чарли Крессвел 45+1',  Алексис Восса 62'