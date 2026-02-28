28 февраля в Москве «Локомотив» будет принимать «Пари НН» в рамках 19-го тура РПЛ. Матч состоится на «РЖД Арене» в 17:00 мск.

«Локомотив» не проигрывает в турнире уже 4 тура подряд. «Железнодорожники» одержали три победы, выиграв у «Оренбурга» (1:0), «Ростова» (3:1) и «Сочи» (4:2). Помимо этого у команды была ничья 1:1 с «Краснодаром». Сейчас хозяева занимают 3-е место в таблице в 3 очках от второй строчки.

«Пари НН» имеет 14 очка. В случае потери очков клуб рискует опуститься в зону вылета, так как находится в двух пунктах от нее. При этом в последних турах «горожане» сделали все, чтобы сейчас быть выше 15-й позиции. Они победили «Акрон» (2:1) и одолели «Динамо» Мх (1:0).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.03.

Коэффициенты букмекеров: 1.47 на победу «Локомотива», 6.40 на победу «Пари НН», 4.60 на ничью.

Искусственный интеллект предсказал победу «Локомотива» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Пари НН» смотрите на LiveCup.Run.

