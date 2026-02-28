В матче 28-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» переиграл «Вест Хэм» со счетом 5:2.
В составе победителей смогли забить Юго Экитике, Вирджил ван Дейк, Алексис Макаллистер и Коди Гакпо, а также автогол в пассиве Акселя Дисаси. За гостей забили Томаш Соучек и Валентин Кастельанос.
Результат матча
ЛиверпульЛиверпуль5:2Вест ХэмЛондон
1:0 Уго Экитике 5' 2:0 Вирджил ван Дейк 24' 3:0 Алексис Мак Аллистер 43' 3:1 Tomas Soucek 49' 4:1 Коди Матес Гакпо 70' 4:2 Валентин Кастеллано 75'
Ливерпуль: Алисон, Джо Гомес (Жереми Фримпонг 76'), Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Милош Керкез, Райан Гравенберх (Treymaurice Nyoni 86'), Алексис Мак Аллистер, Мохамед Салах, Доминик Собослаи, Коди Матес Гакпо, Уго Экитике (Рио Нгумоха 76')
Вест Хэм: Мадс Хермансен, Аксель Дисаси, Константинос Мавропанос, Аарон Ван-Биссака, Валентин Кастеллано, Матеуш Фернандеш, Сунгуту Магасса (Адама Траоре 76'), Крисенсио Саммервилл, Джаррод Боуэн, Tomas Soucek (Ezra Mayers 90'), Malick Diouf (Mohamadou Kante 90')
Жёлтые карточки: Коди Матес Гакпо 55', Доминик Собослаи 85' — Сунгуту Магасса 45', Крисенсио Саммервилл 79'
«Ливерпуль» набрал 48 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 25 баллами идет 18-м.