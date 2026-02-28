В матче 28-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» переиграл «Вест Хэм» со счетом 5:2.

В составе победителей смогли забить Юго Экитике, Вирджил ван Дейк, Алексис Макаллистер и Коди Гакпо, а также автогол в пассиве Акселя Дисаси. За гостей забили Томаш Соучек и Валентин Кастельанос.

Результат матча

Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Вест Хэм Лондон

1:0 Уго Экитике 5' 2:0 Вирджил ван Дейк 24' 3:0 Алексис Мак Аллистер 43' 3:1 Tomas Soucek 49' 4:1 Коди Матес Гакпо 70' 4:2 Валентин Кастеллано 75'

Ливерпуль: Алисон, Джо Гомес ( Жереми Фримпонг 76' ), Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Милош Керкез, Райан Гравенберх ( Treymaurice Nyoni 86' ), Алексис Мак Аллистер, Мохамед Салах, Доминик Собослаи, Коди Матес Гакпо, Уго Экитике ( Рио Нгумоха 76' )

Вест Хэм: Мадс Хермансен, Аксель Дисаси, Константинос Мавропанос, Аарон Ван-Биссака, Валентин Кастеллано, Матеуш Фернандеш, Сунгуту Магасса ( Адама Траоре 76' ), Крисенсио Саммервилл, Джаррод Боуэн, Tomas Soucek ( Ezra Mayers 90' ), Malick Diouf ( Mohamadou Kante 90' )

Жёлтые карточки: Коди Матес Гакпо 55', Доминик Собослаи 85' — Сунгуту Магасса 45', Крисенсио Саммервилл 79'