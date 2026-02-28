В 24-м туре Лиги 1 «Гавр» примет ПСЖ на «Стад Осеан». Хозяева идут 13-ми и чувствуют себя достаточно спокойно в таблице, а парижане после осечки конкурента вернули себе первое место. Для одних это шанс закрепить удачную домашнюю серию, для других — возможность удержать лидерство в чемпионской гонке. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

03' Хакими пробил из-за штрафной — мимо ворот.

02' Хвича пробил головой в самый угол ворот, Зуауи выбил мяч с ленточки!

02' Угловой заработал «ПСЖ».

01' «ПСЖ» начал с центра, поехали!

До матча

23:05 В Гавре около 9 градусов, отличная погода для футбола.

22:55 Стартовые составы команд:

«Гавр»: Диау, Загаду, Секо, Льорис, Пембеле, Гурна-Дуат, Эбоног, Зуауи, Ндиай, Сумаре, Буфаль.

«ПСЖ»: Сафонов, Эрнандес, Пачо, Забарный, Хакими, Витинья, Заир-Эмери, Фернандес, Кварацхелия, Баркола, Ли Кан-Ин.

22:40 Судейская бригада матча: Марк Болленжье — главный арбитр; Янник Бутри — ассистент арбитра; Тома Лучински — ассистент арбитра; Жоффруа Кюблер — четвёртый арбитр; Ромен Лиссорг — видеоассистент арбитра (VAR); Пьер Гайуст — ассистент VAR

«Гавр»

Команда Дидье Дигара заметно отличается дома и на выезде. В Нормандии «Гавр» не проигрывает в чемпионате с ноября 2025 года, когда уступил «Лиллю» (0:1). После этого были ничья с «Монако» (0:0) и две победы подряд со счётом 2:1 — над «Страсбургом» и «Тулузой». В общей сложности хозяева не проигрывают на своём поле уже пять матчей Лиги 1, а пять из шести побед в сезоне добыли именно дома.

При этом в прошлом туре «Гавр» уступил «Нанту» (0:2), так что встреча с лидером — возможность реабилитироваться перед своей публикой. Команда набрала 26 очков после 23 туров (лучший показатель на этом этапе сезона в XXI веке) и имеет запас в девять очков от зоны стыков.

В составе есть потери: дисквалифицирован капитан Аруна Санганте, из-за повреждений вне игры Абдулайе Туре и Этьенн Юте Кинкуэ, под вопросом Аюму Секо. В атаке ключевой фигурой остаётся Исса Сумаре (6 голов, 2 ассиста), а в полузащите выделяется Рассуль Ндиай (3+3), который в последнее время стал центральной фигурой в середине поля. Софьян Буфаль после зимнего перехода уже дважды оказался решающим фактором и, вероятно, поддержит Сумаре впереди.

«ПСЖ»

Парижане подходят к матчу в статусе лидера. Победа над «Метцем» (3:0) в прошлом туре и осечка конкурента позволили команде Луиса Энрике вернуть первую строчку. Сейчас у ПСЖ преимущество в два очка, и исход тура может повлиять на расстановку сил в чемпионской гонке.

Форма в Лиге 1 впечатляет: с декабря 2025 года парижане выиграли 8 из 9 матчей чемпионата (89% побед). Однако в трёх из последних четырёх встреч во всех турнирах они пропускали первыми, хотя в двух случаях сумели спасти результат. При этом в текущем сезоне два из трёх поражений в лиге пришлись на выездные игры.

Есть и кадровые нюансы. Из-за травм могут не сыграть Усман Дембеле, Фабиан Руис и Кентен Нджанту, под вопросом Сенни Меюлю. Луис Энрике может провести ротацию после еврокубковой недели, ожидается возвращение в оборону Лукаса Эрнандеса, Лукаса Бералдо и Ильи Забарного. В атаке после матча с «Метцем», где отличились Дезире Дуэ, Брадли Баркола и Гонсалу Рамуш, возможны изменения, Рамуш может выйти с первых минут.

Очные встречи

Статистика на стороне «ПСЖ». Парижане выиграли 9 из 10 последних матчей Лиги 1 против «Гавра», а во всех турнирах — 11 из 12. Более того, в каждой из девяти последних встреч с этим соперником «ПСЖ» забивал минимум два мяча. В XXI веке парижане ни разу не проигрывали «Гавру» в гостях, а в прошлом сезоне победили на «Стад Осеан» со счётом 4:1.

