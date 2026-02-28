Сегодня, 28 февраля, в 19-м туре РПЛ сыграют «Краснодар» и «Ростов». Встреча пройдёт в Краснодаре и начнется в 14:30 мск. Команды рассудит арбитр Антон Фролов.
Стартовые составы:
«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Сперцян, Батчи, Черников, Аугусто, Са, Кордоба.
«Ростов»: Ятимов, Мелёхин, Семенчук, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Комаров, Роналдо, Сулейманов.
После 18 туров «Краснодар» с 40 очками занимает второе место в таблице. «Ростов» набрал 21 очко и идёт 11-м. Лидером чемпионата остаётся «Зенит», у которого 42 очка.