После 18 туров «Краснодар» с 40 очками занимает второе место в таблице. «Ростов» набрал 21 очко и идёт 11-м. Лидером чемпионата остаётся «Зенит», у которого 42 очка.

Сегодня, 28 февраля, в 19-м туре РПЛ сыграют «Краснодар» и «Ростов» . Встреча пройдёт в Краснодаре и начнется в 14:30 мск. Команды рассудит арбитр Антон Фролов.

