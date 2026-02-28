Сборная Ирана может отказаться от участия в чемпионате мира по футболу, который летом пройдет в США, Мексике и Канаде.

Утром 28 февраля Израиль нанёс «превентивный удар» по Ирану, а через несколько часов президент США Дональд Трамп объявил о начале «крупной боевой операции» — Operation Epic Fury. Удары наносятся по Тегерану, Исфахану, Кередже, Керманшаху, Куму и Табризу. Среди целей — ядерные объекты, ракетные программы, штаб-квартира КСИР и район резиденции верховного лидера Али Хаменеи. Трамп открыто призвал иранцев «взять правительство в свои руки».

Иран ответил ракетными ударами по Израилю и американским базам в Катаре, ОАЭ, Кувейте, Бахрейне и Иордании. Минимум 8 стран региона закрыли воздушное пространство. Израиль объявил чрезвычайное положение. По масштабу — это крупнейшая военная эскалация на Ближнем Востоке со времён вторжения в Ирак в 2003 году.

Причём тут Чемпионат мира

Сборная Ирана квалифицировалась на ЧМ-2026 и попала в группу G (Бельгия, Египет, Новая Зеландия). Расписание матчей:

16 июня — Новая Зеландия (Лос-Анджелес)

Все три матча — на территории США, которые прямо сейчас ведут боевые действия против Ирана. Как пишет iranwire.com, участие сборной Ирана на турнире в США в данной ситуации — «безумие».

Слово за ФИФА

Пока FIFA молчит — прошло всего несколько часов. Но вариантов немного:

Дисквалификация Ирана. Возможный вариант, но возникнет вопрос, кем заменить выбывшую команду.

Возможный вариант, но возникнет вопрос, кем заменить выбывшую команду. Самоотвод Ирана. Тегеран может сам отказаться от участия.

Тегеран может сам отказаться от участия. Перенос матчей Ирана на нейтральную территорию. Технически возможно — играть в Канаде или Мексике.

Технически возможно — играть в Канаде или Мексике. Ничего не делать. Опция, которая всегда доступна, но, как LiveSport.Ru писал накануне, президент ФИФА Джанни Инфантино за последний год сильно сблизился с президентом США Дональдом Трампом, потому реагировать придётся.

Что уже отменено прямо сейчас

Спортивные последствия военного конфликта начались немедленно:

Все матчи чемпионата Израиля по футболу на 28 февраля отменены.

Баскетбольная лига Израиля (Winner League) приостановлена на неопределённый срок.

Воздушное пространство закрыто над Ираном, Израилем, Ираком, Иорданией, Катаром, ОАЭ, Бахрейном и Кувейтом. Turkish Airlines отменили рейсы в 10 стран до 2 марта, Lufthansa — до 7 марта.

Под вопросом любые спортивные мероприятия в Персидском заливе: Формула-1 в Бахрейне, теннисные турниры в Дубае, крикет — всё зависит от длительности конфликта.

LiveSport.Ru следит за развитием событий.