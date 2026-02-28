Сборная Ирана может отказаться от участия в чемпионате мира по футболу, который летом пройдет в США, Мексике и Канаде.
Утром 28 февраля Израиль нанёс «превентивный удар» по Ирану, а через несколько часов президент США Дональд Трамп объявил о начале «крупной боевой операции» — Operation Epic Fury. Удары наносятся по Тегерану, Исфахану, Кередже, Керманшаху, Куму и Табризу. Среди целей — ядерные объекты, ракетные программы, штаб-квартира КСИР и район резиденции верховного лидера Али Хаменеи. Трамп открыто призвал иранцев «взять правительство в свои руки».
Иран ответил ракетными ударами по Израилю и американским базам в Катаре, ОАЭ, Кувейте, Бахрейне и Иордании. Минимум 8 стран региона закрыли воздушное пространство. Израиль объявил чрезвычайное положение. По масштабу — это крупнейшая военная эскалация на Ближнем Востоке со времён вторжения в Ирак в 2003 году.
Причём тут Чемпионат мира
Сборная Ирана квалифицировалась на ЧМ-2026 и попала в группу G (Бельгия, Египет, Новая Зеландия). Расписание матчей:
- 16 июня — Новая Зеландия (Лос-Анджелес)
- 21 июня — Бельгия (Лос-Анджелес)
- 27 июня — Египет (Сиэтл)
Все три матча — на территории США, которые прямо сейчас ведут боевые действия против Ирана. Как пишет iranwire.com, участие сборной Ирана на турнире в США в данной ситуации — «безумие».
Слово за ФИФА
Пока FIFA молчит — прошло всего несколько часов. Но вариантов немного:
- Дисквалификация Ирана. Возможный вариант, но возникнет вопрос, кем заменить выбывшую команду.
- Самоотвод Ирана. Тегеран может сам отказаться от участия.
- Перенос матчей Ирана на нейтральную территорию. Технически возможно — играть в Канаде или Мексике.
- Ничего не делать. Опция, которая всегда доступна, но, как LiveSport.Ru писал накануне, президент ФИФА Джанни Инфантино за последний год сильно сблизился с президентом США Дональдом Трампом, потому реагировать придётся.
Что уже отменено прямо сейчас
Спортивные последствия военного конфликта начались немедленно:
- Все матчи чемпионата Израиля по футболу на 28 февраля отменены.
- Баскетбольная лига Израиля (Winner League) приостановлена на неопределённый срок.
- Воздушное пространство закрыто над Ираном, Израилем, Ираком, Иорданией, Катаром, ОАЭ, Бахрейном и Кувейтом. Turkish Airlines отменили рейсы в 10 стран до 2 марта, Lufthansa — до 7 марта.
- Под вопросом любые спортивные мероприятия в Персидском заливе: Формула-1 в Бахрейне, теннисные турниры в Дубае, крикет — всё зависит от длительности конфликта.
LiveSport.Ru следит за развитием событий.