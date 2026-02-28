Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков подвел итог матча против «Краснодара» (2:1), в котором получил красную карточку.

Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков globallookpress.com

«Не было умысла сфолить, просто хотел выбить мяч.  Наверное, сильно выбил, и судье не понравилось.  Вторая желтая по делу, да.  Глупая красная карточка, беру ответственность на себя.

Мы готовились к "Краснодару" и отдельно к Кордобе.  В целом справлялись, даже предъявить за оборону некому», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

Команда Мурада Мусаева вернула себе лидерство, набрав 43 очка.  «Ростов» с 21 очком располагается на 11‑й позиции.