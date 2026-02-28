Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов остался доволен действиями своих подопечных в игре 19‑го тура РПЛ, в которой они победили «Акрон» со счётом 2:0.

Ильдар Ахметзянов globallookpress.com

«Любая победа действительно приносит самые положительные и яркие ощущения. С первого матча после паузы хотелось включиться, особенно после встречи с болельщиками, которая прошла в определённом ключе. Все понимают, о чём я говорю. Сегодняшняя победа очень важна. Мы знаем, где находимся, знаем, что нужно делать — набирать как можно больше очков в каждой игре.

Командой я очень доволен, по поводу тренерского штаба этого сказать не могу: они знают, что я скуп в отношении них на добрые слова. Для них „ровно“ — это хорошо. Определённое количество новичков сыграли, достаточно сбалансированно действовали. Есть моменты, которые можно улучшить, но будем дорабатывать моменты каждую неделю. Всё было очень целостно», — сказал наставник «Оренбурга» после игры каналу «Матч ТВ».

Этот успех позволил «Оренбургу» переместиться на 13‑е место в таблице чемпионата России с 15 очками.