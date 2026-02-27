В матче 19-го тура РПЛ «Зенит» будет принимать «Балтику». Команды встретятся на «Газпром Арене» 27 февраля в 19:30 мск.

«Зенит» закончил первую половину сезона на второй позиции. Команда Сергея Семака выиграла 3 матча подряд и набрала 39 очков. Отставание от лидера составляет всего один пункт. В последнем контрольном матче зимней паузы «Зенит» со счетом 1:0 победил «Краснодар».

«Балтика» на 5-й строчке с 35 очками на счету. Клуб выиграл в двух прошлых турах. В этом туре команда потенциально достает до третьей позиции, но это только в случае победы. В рамках зимней паузы калининградцы провели много матчей. В последних коллектив сыграл 2:2 с «Ахматом» и выиграл 1:0 у «Крыльев Советов».

