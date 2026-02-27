«Зенит» поздравил наставника команды Сергея Семака с днём рождения. Сегодня, 27 февраля, специалист отмечает 50-летний юбилей.

Сергей Семак globallookpress.com

«Сергею Семаку — 50! 27 февраля отмечает свой юбилей главный тренер сине-бело-голубых.

Сергей Богданович, сегодняшний день — праздничный для всей нашей огромной сине-бело-голубой семьи. Мы рады поздравить Вас с юбилеем и благодарим от всей души за неисчислимое количество счастливых моментов, победных эмоций и бесконечную гордость за наш с Вами "Зенит"! Будьте здоровы и продолжайте быть примером для подражания! С днем рождения!» — написала пресс-служба «Зенита».

«Зенит» после 18 туров идет вторым в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.