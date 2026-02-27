Бывший защитник ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий поделился своим мнением об игре Игоря Дивеева.

Игорь Дивеев globallookpress.com

«Вполне возможно, что он будет развиваться и дальше. Это зависит от него. Сейчас Дивеев находится в топовом возрасте для центрального защитника. У него есть 4–5 лет, чтобы прогрессировать. Почему нет? Он и так один из лучших защитников нашей сборной», — сказал Березуцкий «СЭ».

26‑летний Дивеев в зимнее трансферное окно сменил ЦСКА на «Зенит». Всего за армейцев в этом сезоне он провёл 19 матчей и забил в них 3 мяча. Дивеев и Березуцкий вместе играли за ЦСКА.