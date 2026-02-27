Экс-форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящей встречи «бело-голубых» с «Крыльями Советов» в рамках 19-го тура РПЛ.

Ролан Гусев — главный тренер «Динамо» globallookpress.com

«Над динамовцами нет никакого давления перед этой игрой, потому что ниже в турнирной таблице с таким сильным составом скатиться уже нельзя. По составу и мастерству они явно сильнее своего соперника. Поэтому, думаю, не проиграют.

Главное — хорошо подвести ребят в физическом плане. Настроить коллектив для Гусева проблемой не было никогда: он создает шикарную атмосферу в команде. Так что тут вопрос только в физическом состоянии: если оно у "Динамо" будет хорошее, то команда выиграет у "Крыльев". Конечно, хочется пожелать Ролану удачи», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Матч между «Динамо» и «Крыльями» состоится 1 марта в Москве. Начало встречи — в 13:00 мск.

«Динамо» с 21 баллом идет на десятом месте в РПЛ, «Крылья» (17) — на 12‑й строчке в турнирной таблице.