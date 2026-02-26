В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы чешская «Виктория» и греческий «Панатинаикос» сыграли вничью 1:1.
На гол Эндрюса Тетта хозяева ответили точным ударом Карела Спачила.
Первая игра завершилась вничью 2:2, поэтому все решалось в серии пенальти, где со счетом 4:3 победу одержал «Панатинаикос».
Результат матча
Виктория ППльзень1:1ПанатинаикосАфины
0:1 Andrews Tetteh 9' 1:1 Патрик Грошовски 105' пен. 2:1 Денис Вишинский 105' пен. 3:1 Матей Валента 105' пен. 3:2 Факундо Пельистри 105' пен. 3:3 Filip Đuricic 105' пен. 3:4 Милош Пантович 105' пен. 3:5 Кароль Свидерски 105' пен.
Виктория П: Флориан Вигеле, Сампсон Дью, Вацлав Емелка (Принс Квабена Аду 46'), Амар Мемич, Шейк Суаре, Лукаш Черв (Матей Валента 80'), Патрик Грошовски, Томаш Ладра (Иржи Панош 100'), Денис Вишинский, Spacil, Salim Lawal
Панатинаикос: Альбан Лафон, Гиоргос Кирьякопулос, Давиде Калабрия, Ахмед Туба (Хавьер Эрнандес 91'), Сверрир Ингасон, Ренату Саншеш (Кароль Свидерски 109'), Висенте Таборда (Факундо Пельистри 76'), Анастасиос Бакасетас (Адам Черин 90'), Andrews Tetteh (Милош Пантович 115'), Анасс Зарури (Filip Đuricic 46'), Georgios Katris
Жёлтые карточки: Патрик Грошовски 74' — Ренату Саншеш 29', Анастасиос Бакасетас 60', Альбан Лафон 62', Ахмед Туба 90+4', Давиде Калабрия 96'
Красная карточка: Хавьер Эрнандес 105' (Панатинаикос)
Таким образом, греческий клуб пробился в 1/8 финала Лиги Европы, а «Виктория» покинула турнир.