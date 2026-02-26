Таким образом, греческий клуб пробился в 1/8 финала Лиги Европы, а «Виктория» покинула турнир.

Первая игра завершилась вничью 2:2, поэтому все решалось в серии пенальти, где со счетом 4:3 победу одержал «Панатинаикос».

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы чешская «Виктория» и греческий «Панатинаикос» сыграли вничью 1:1.

