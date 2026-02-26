«Ноттингем Форест» и «Фенербахче» сыграют в Лиге Европы 26 февраля в 23:00 мск.

В прошлом матче «лесники» значительно понизили шансы «Фенербахче» на проход в следующий раунд. Напомним, что хозяева выиграли со счетом 3:0. Отыграться гостям будет непросто. «Ноттингем Форест» выиграл в 3 последних домашних матчах Лиги Европы.

Как бы там ни было, в этом сезоне «Фенербахче» отлично себя чувствует в выездных поединках. Главной проблемой команды может стать оборона «Ноттингем Форест», которая в последнее время редко пропускает больше гола за игру. Удастся ли «желто-темно-синим» подпортить статистику хозяев?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.12.

Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 1.60 и 5.34, за 31.0 можно поставить на проход «Фенербахче» в 1/8 финала.

Прогноз искусственного интеллекта: матч закончится вничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

