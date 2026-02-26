Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об уходе из команды Данилы Козлова и Гаэтана Перрена.

Мурад Мусаев globallookpress.com

«Хочу поблагодарить Козлова и Перрена за то время, которое мы провели вместе, и пожелать им успехов в новых клубах. Это футбол, часть футбола. Кто‑то приходит, кто‑то уходит. Всегда не очень приятно, когда кто‑то покидает команду, уже привыкаем друг к другу, но такая жизнь. Мы попрощались, посмотрели друг другу в глаза, у нас остались только чувства взаимного уважения.

Был ли шанс сохранить Козлова? Шанс, конечно, был. Это игрок, у которого контракт, но было принято обоюдное решение. Сейчас же нет смысла углубляться. Он уже игрок ЦСКА. Еще раз повторюсь, мы можем только поблагодарить его за совместную работу», — приводит слова Мусаева пресс‑служба «Краснодара».

Напомним, что Козлов перебрался в ЦСКА, а Перрен стал футболистом «Лилля». «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ.