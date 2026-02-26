Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил состояние форварда команды Джона Кордобы после травмы.
«У Джона была неприятная травма, он пропустил большую часть сборов. Нашей основной задачей было подвести его к сезону в оптимальном состоянии в плане здоровья.
Что касается физического состояния, возможно, не хватило одной игры. У нас отменился последний матч сборов. Наверное, еще немного не хватает игрового тонуса. Но он с командой, он работает три недели в полную силу.
Просто не будет, но другого выхода нет, начинаем. Думаю, от игры к игре Джон будет прибавлять», — цитирует Мусаева клубная пресс-служба.
В текущем сезоне Кордоба принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал шесть ассистов.