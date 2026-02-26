Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил состояние форварда команды Джона Кордобы после травмы.

Джон Кордоба globallookpress.com

«У Джона была неприятная травма, он пропустил большую часть сборов. Нашей основной задачей было подвести его к сезону в оптимальном состоянии в плане здоровья.

Что касается физического состояния, возможно, не хватило одной игры. У нас отменился последний матч сборов. Наверное, еще немного не хватает игрового тонуса. Но он с командой, он работает три недели в полную силу.

Просто не будет, но другого выхода нет, начинаем. Думаю, от игры к игре Джон будет прибавлять», — цитирует Мусаева клубная пресс-служба.

В текущем сезоне Кордоба принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал шесть ассистов.