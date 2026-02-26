В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы венгерский «Ференцварош» на своем поле переиграл болгарский «Лудогорец» со счетом 2:0.

Открыл счет в игре Габи Каничовский на 14-й минуте, а удвоил преимущество хозяев Кристоффер Захариассен на 30-й минуте.

Результат матча

Ференцварош Будапешт 2:0 Лудогорец Лига Европы. 1/16 финала

1:0 Габи Каниховски 14' 2:0 Кристоффер Закариассен 30'

Ференцварош: Давид Гроф, Ибрахим Сиссе ( Габор Шалай 68' ), Тоон Рамакерс, Чебраил Макрецкис, Габи Каниховски, Мохаммад Абу Фани ( Жулио Ромау 68' ), Бенце Этвёш ( Кристоффер Закариассен 17' ), Каду, Ленни Жозеф ( Адам Мадарас 90' ), Бамиделе Юсуф, Mariano Gomez

Лудогорец: Хендрик Бонманн, Антон Недялков ( Йоэль Андерссон 90' ), Оливье Вердон, Идан Начмиас, Сон, Дерой Дуарте, Педро Наресси ( Ивайло Чочев 79' ), Петар Станич, Эрик Маркус ( Бернард Текпетей 66' ), Квандво Дуа, Кайо Видал ( Руан Секо 66' )

Жёлтые карточки: Габи Каниховски 9', Тоон Рамакерс 51', Mariano Gomez 75', Давид Гроф 80', Ленни Жозеф 90+3' — Педро Наресси 31', Петар Станич 74', Антон Недялков 81', Бернард Текпетей 90+4'