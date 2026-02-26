В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы венгерский «Ференцварош» на своем поле переиграл болгарский «Лудогорец» со счетом 2:0.
Открыл счет в игре Габи Каничовский на 14-й минуте, а удвоил преимущество хозяев Кристоффер Захариассен на 30-й минуте.
Результат матча
ФеренцварошБудапешт2:0ЛудогорецЛига Европы. 1/16 финала
1:0 Габи Каниховски 14' 2:0 Кристоффер Закариассен 30'
Ференцварош: Давид Гроф, Ибрахим Сиссе (Габор Шалай 68'), Тоон Рамакерс, Чебраил Макрецкис, Габи Каниховски, Мохаммад Абу Фани (Жулио Ромау 68'), Бенце Этвёш (Кристоффер Закариассен 17'), Каду, Ленни Жозеф (Адам Мадарас 90'), Бамиделе Юсуф, Mariano Gomez
Лудогорец: Хендрик Бонманн, Антон Недялков (Йоэль Андерссон 90'), Оливье Вердон, Идан Начмиас, Сон, Дерой Дуарте, Педро Наресси (Ивайло Чочев 79'), Петар Станич, Эрик Маркус (Бернард Текпетей 66'), Квандво Дуа, Кайо Видал (Руан Секо 66')
Жёлтые карточки: Габи Каниховски 9', Тоон Рамакерс 51', Mariano Gomez 75', Давид Гроф 80', Ленни Жозеф 90+3' — Педро Наресси 31', Петар Станич 74', Антон Недялков 81', Бернард Текпетей 90+4'
Таким образом, «Ференцварош» по сумме двух встреч победил со счетом 3:2 и пробился в 1/8 финала турнира.