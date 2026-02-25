Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о проходе «Буде-Глимт» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что норвежская команда по сумме двух встреч обыграла миланский «Интер» (3:1 и 2:1) в рамках 1/16 финала.

«Я не смотрел игру, только статистику. Судя по ней, вся команда билась. Было в районе 20-30 ударов в сторону ворот, но до ворот дошло не так много. Хороший результат для команды, в частности для Хайкина. Первая победа "Буде-Глимт" меня удивила, вторая уже стала закономерной. Это уже не симптоматика, а явная болезнь.»Интеру« надо что-то делать, большие команды должны после этого делать выводы.

Феномен побед норвежского клуба заключается в тренерской работе, сплочённом коллективе, объединении целью и стремлении отдать всё ради победы. Они всё отдали», — сказал Синицын Чемпионату.