Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о проблемах полузащитника команды Вендела с дисциплиной.

Вендел — полузащитник «Зенита» globallookpress.com

Напомним, что Вендел прибыл в расположение «сине-бело-голубых» 23-го января — спустя 8 дней после выхода команды из отпуска.

«При своих проступках дисциплинарного характера, думаю, в команде к нему все равно относятся все хорошо, потому что он фанат футбола. То, что к нему располагает, — это желание всегда играть в футбол. Даже когда его пытаешься поберечь и не брать на какие-то матчи, он говорит: "Тренер, я хочу играть". Очень редко найдешь игрока, который всегда хочет играть.

Он фанат футбола. Он едет в отпуск, встречается c друзьями и играет в футбол в этой клетке. Он от футбола получает удовольствие. Он не умеет читать, считать, писать, но получает удовольствие от того, что делает свое любимое дело, что занимается футболом.

Это, конечно, располагает в этом отношении к нему как к человеку, который безмерно любит игру», — сказал Семак во время подкаста с Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым на ютуб-канале «Зенита».

В нынешнем сезоне Вендел провел за «сине-бело-голубых» 15 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал 2 голевые передачи.