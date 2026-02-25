25 февраля в Лиге чемпионов состоится матч ПСЖ и «Монако», которые сыграют в Париже на «Парк-де-Пренс». Игра начнется в 23:00 мск.

Парижане имеют перевес в счете, поскольку победили 3:2 в первом матче. Такой небольшой разрыв в счете будет стимулировать гостей к активным действиям, поэтому команде Луиса Энрике нельзя расслабляться.

В этом сезоне «Монако» смог однажды победить ПСЖ, однако статистика очных встреч говорит в пользу «сине-красных». У них 4 победы в 5 поединках. Удастся ли гостям изменить ситуацию и побороться за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.01.

Коэффициенты букмекеров: 1.30 и 9.08 на победу в матче, 1.03 и 14.0 на проход команд в 1/8 финала турнира.

ИИ предсказал сверхрезультативный поединок и крупную победу ПСЖ со счетом 7:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.

