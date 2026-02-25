Российский тренер Игорь Колыванов рассказал, чего он ждет от второй части сезона РПЛ. После 18 туров в таблице лидирует «Краснодар».

Игорь Колыванов globallookpress.com

«За последние два года у нас команды подтянулись к "Зениту" и составляют большую конкуренцию. Если раньше "Зенит" выигрывал чемпионство с отрывом за тур, за два, за три, то сейчас остальные наступают им на пятки. Выделять кого-то из этих клубов сейчас было бы некорректно. Все неплохо подготовились. Подошли с минимальным количеством травм.

Первые туры всегда проходят тяжело, команды раскачиваются. В любом случае, оптимальной формы еще не будет ни у одной команды. Два-три тура пройдет, и к концу марта, может быть, увидим уже что-то подходящее. Все будут биться. Всегда сложно играть весеннюю часть, когда остается не так много матчей. Там каждое очко на вес золота, и их потеря приводит к тому, что команда перестает стараться и понимает, что уже не догонит.

"Спартак" за тройку еще может зацепиться, но за первое место, конечно, бороться нереально.»Балтика« будет биться однозначно. Она провела прекрасный первый круг. Одна из таких команд, которая всех удивила своей самоотдачей и бескомпромиссной борьбой на всех участках поля. Может быть, они играли не в столь симпатичный футбол, как хотелось бы, но у "Балтики" нет таких исполнителей, как в других командах из первой шестерки. Поэтому они проделали очень хорошую работу. Видно, что у "Балтики" есть лицо, она выходит и понимает, что только на зубах можно вытащить. Чисто такая мужская команда, с хорошей психологией, которая никого не боится. Имеет свой стержень», — сказал Колыванов Sport24.