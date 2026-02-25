В ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Байер» и «Олимпиакос» сыграли вничью.
За 90 минут соперники так и не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами.
Результат матча
БайерЛеверкузен0:0ОлимпиакосПирей
Байер: Янис Бласвих, Джарелл Куанса, Эдмон Тапсоба, Алехандро Гримальдо, Роберт Андрих, Эксекиэль Паласиос (Эсекиэль Фернандес 73'), Алейш Гарсия, Йонас Хофман (Montrell Culbreath 73'), Лукас Васкес (Артур 77'), Ибрахим Маца (Эрнест Поку 56'), Патрик Шик
Олимпиакос: Константинос Цолакис, Франсиско Ортега, Лоренцо Пирола, Панайотис Рецос, Родинеи, Франциско Мачадо (Айюб Эль-Кааби 66'), Дани Гарсия, Сантьяго Эссе, Христос Музакитис (Лоренсо Шипиони 79'), Мехди Тареми (Андре Луиж 66'), Желсон Мартинш
В первой игре «Байер» выиграл у «Олимпиакоса» со счетом 2:0, поэтому именно леверкузенцы пробились в 1/8 финала турнира. Их соперник станет известен позже.