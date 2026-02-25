В первой игре «Байер» выиграл у «Олимпиакоса» со счетом 2:0, поэтому именно леверкузенцы пробились в 1/8 финала турнира. Их соперник станет известен позже.

За 90 минут соперники так и не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами.

В ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Байер» и «Олимпиакос» сыграли вничью.

