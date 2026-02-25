25 февраля в Бергамо состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором «Аталанта» будет принимать дортмундскую «Боруссию». Старт поединка в 20:45 мск.

В первом матче победу одержала «Боруссия». Коллектив Нико Ковача выиграл со счетом 2:0. Сейчас «шмели» не проигрывают уже 5 поединков подряд во всех турнирах, имея 4 победы и одну ничью.

«Аталанта» приложит все усилия, чтобы прервать серию соперника. Бергамаски на выходных получили заряд уверенности, победив «Наполи» (2:1) в матче Серии А. Победная домашняя серия «Аталанты» из четырех поединков позволяет болельщикам команды верить, что она способна переломить ход событий.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.16.

Букмекеры считают фаворитом «Аталанту» за 2.19, на победу «Боруссии» они дают 3.16, при этом котировки на проход команд в следующий раунд кардинально различаются — 5.15 и 1.18 соответственно.

ИИ предсказал нулевую ничью в этом матче.

Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Боруссия» Д смотрите на LiveCup.Run.

