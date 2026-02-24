24 февраля на «Рейскорс Граунд» состоится матч 34-го тура Чемпионшипа между «Рексемом» и «Портсмутом». Начало поединка в 22:45 мск.

«Рексем» вышел на 6-е место и теперь метит в плей-офф за выход в АПЛ. У команды 51 очко, которые она набрала в прошлом туре, выиграв 5:3 у «Ипсвича».

«Портсмут» гораздо ниже своего оппонента. «Помпеи» занимают 19-ю строчку с 39 очками и находятся всего в 6 баллах от зоны вылета. При этом гости пытаются сохранить прописку. В последних турах они выиграли у «Миллуолла» (3:1) и «Чарльтона» (3:1), и все это было на выезде.

