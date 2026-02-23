Голов будет в достатке

прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.16

24 февраля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Рексем» и «Портсмут». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Рексем — Портсмут с коэффициентом для ставки за 2.16.

«Рексем»

Турнирное положение: «Красные драконы» сенсационно борются за стыки. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Рексем» на 2 очка опережает идущий седьмым «Бирмингем». А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красные драконы» перестреляли «Ипсвич» (5:3).

До того команда не уступила «Бристоль Сити» (2:2). А вот еще один поединок с «Ипсвичем» завершился трудной победой (1:0).

В пяти своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Рексем» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Красные драконы» довольно прилично смотрелись в последних матчах. Команда не проигрывает уже 3 поединка кряду.

Причем «Рексем» лишь однажды противостоял «Портсмуту». В ноябрьской очной встрече была зафиксирована нулевая ничья.

«Портсмут»

Турнирное положение: «Помпи» сражаются за выживание в Чемпионшипе. Команда пребывает на 19 месте турнирной таблицы.

Причем «Портсмут» на 6 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Помпи» одолели «Миллуолл» (3:1).

До того команда уверенно переиграла «Чарльтон» (3:1). А вот чуть ранее она уступила «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

При этом «Портсмут» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Помпи» на данном этапе заметно прибавили. Команда победила 2 раза кряду.

При этом «Портсмут» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и вообще, команда потенциально должна быть в середняках.

Команде явно недостает забивного форварда. Что говорить, если лучший бомбардир «помпи» Адриан Сегечич отличился всего 6 раз, притом что номинально является хавбеком?!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Рексем» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.16 и 1.61.

Прогноз: «Рексем» всеми силами пытается закрепиться в первой шестерке, однако и оппонент нынче прибавил в плане результатов.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Рексем» переиграет набравших обороты «помпи».

Ставка: Победа «Рексема» за 2.08

