Матч 34-го тура Чемпионшипа Англии между «Мидлсбро» и «Лестером» состоится 24 февраля на «Риверсайде» в 22:45 мск.

«Мидлсбро» незаметно подобрался к первой строчке и теперь дышит в спину «Ковентри». Разрыв всего 3 очка, поэтому борьба только начинается. В последних турах хозяева не смогли победить. Они проиграли «Ковентри» и сыграли вничью с «Оксфордом», поэтому сегодня им нужны 3 очка.

«Лестеру» уже не смешно. Команда очень близка к вылету в Первую лигу. Сейчас «лисы» занимают 22-е место. Несмотря на это, гостям не удается набирать баллы. Лишь в прошлом туре они сыграли 2:2 со «Сток Сити». Это было первым из пяти поединков в турнире, когда «Лестер» набрал хотя бы одно очко.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры считают фаворитом «Мидлсбро»: 1.50 на хозяев, 6.31 на гостей, 4.40 на ничью.

Искусственный интеллект предсказал победу «Лестера» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Мидлсбро» — «Лестер» смотрите на LiveCup.Run.

Прямую трансляцию матча «Мидлсбро» — «Лестер» смотрите на LiveCup.Run.

