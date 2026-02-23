прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.00

24 февраля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Мидлсбро» и «Лестер». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Мидлсбро — Лестер с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Мидлсбро»

Турнирное положение: «Мидлы» борются за повышение в классе. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Мидлсбро» на 3 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мидлы» не смогли одолеть «Оксфорд Юнайтед» (0:0).

До того команда уступила «Ковентри» (1:3). Зато поединок с «Шеффилд Юнайтед» завершился успехом (2:1).

В пяти своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Мидлсбро» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: «Мидлы» несколько угасли в плане результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Мидлсбро» традиционно удачно противостоит «Лестеру». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех ничьих.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лисы» докатились до борьбы за выживание. Команда пребывает на 22 месте турнирной таблицы.

Причем «Лестер» на один пункт отстает от спасительной 21 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лисы» не смогли переиграть «Сток Сити» (2:2).

До того команда потерпела поражение от «Саутгемптона» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела коллизию от тех же «святых» (3:4).

При этом «Лестер» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну ничью. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Лисы» только-только прервали свой пятиматчевый проигрышный сериал. Вот только в 6 последних матчах команда пропускала не менее 2 мячей.

При этом «Лестер» в среднем пропускает реже 2 голов за матч. Да и «мидлов» команда не может одолеть уже долгих 12 лет.

Команда имеет проблемы с надежностью тылов. Да и ведущий форвард Патсон Дака пока отличился лишь 2 мячами в чемпионате.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Мидлсбро» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.61 и 2.16.

Прогноз: «Мидлсбро» мотивирован подтянуться к лидеру, к тому же оппонент в последнее время выглядит бледно.

Ставка: Победа «Мидлсбро» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться больше трех раз.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.54

