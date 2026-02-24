Главный тренер «Интера» Кристиан Киву поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов против «Буде-Глимта».

Кристиан Киву — главный тренер «Интера» globallookpress.com

В 1-м матче норвежская команда обыграла «Интер» со счетом 3:1.

«Постараемся отыграться. Будем играть в атакующий футбол, активно. Мы должны быть готовы к тому, что придётся играть 120 минут. Мы могли сыграть лучше (в первом матче), это разочаровывает. Но мы перезагрузились, и теперь меня интересует только наш настрой и наша уверенность — мы знаем, что можем стать лучшей версией себя и всё изменить», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «Интером» и «Буде-Глимтом» состоится сегодня, 24-го февраля в 23:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.