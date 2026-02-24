Вингер «ПСЖ» Дезире Дуэ высказался о своем положении дел в парижском коллективе.

Дезире Дуэ globallookpress.com

«Я всегда оставался самим собой. Выкладываюсь на полную и помогаю команде, чем могу. Это исключительно благодаря упорному труду и дисциплине, которые проявляю каждый день. Здесь меня очень хорошо поддерживают как тренерский штаб, так и мои товарищи по команде.

Лидеры имеют право высказываться и должны делать это в определённые моменты. Это нормально — чувствовать себя расстроенным после поражения. Мы очень открыты друг с другом и рады двигаться вперед вместе. Что касается слов Дембеле, то я не чувствовал себя объектом нападок», — приводит слова Дуэ Footmercato.

Напомним, что в настоящий момент «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции.