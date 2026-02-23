Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву высказался про тренировки под руководством нового наставника команды Хуана Карлоса Карседо.

Кристофер Ву globallookpress.com

«Тренировки очень сложные, потому что это сборы. Мы очень много работаем, чтобы подготовиться и хорошо провести вторую часть сезона. Сам по себе в тренировочном процессе Хуан эмоциональный, с большой самоотдачей. Показывает всем игрокам, как надо отдать пас, куда надо двигаться, как перемещаться на поле. Использует в подготовке много видео, на которых показаны определенные игровые тактические моменты. Это отлично.

Когда приходит новый тренер, все футболисты хотят показать свой максимум, чтобы заслужить место в стартовом составе. Все сосредоточены на тренировках, чтобы показать весь свой потенциал. Также на атмосферу влияет то, что мы находимся в Дубае, тут солнце, тепло», — заявил Ву в интервью «Матч ТВ».

23 февраля у «Спартака» в ОАЭ запланирован контрольный матч с «Елимаем». Встреча начнется в 16:00 мск.