Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву высказался про тренировки под руководством нового наставника команды Хуана Карлоса Карседо.
«Тренировки очень сложные, потому что это сборы. Мы очень много работаем, чтобы подготовиться и хорошо провести вторую часть сезона. Сам по себе в тренировочном процессе Хуан эмоциональный, с большой самоотдачей. Показывает всем игрокам, как надо отдать пас, куда надо двигаться, как перемещаться на поле. Использует в подготовке много видео, на которых показаны определенные игровые тактические моменты. Это отлично.
Когда приходит новый тренер, все футболисты хотят показать свой максимум, чтобы заслужить место в стартовом составе. Все сосредоточены на тренировках, чтобы показать весь свой потенциал. Также на атмосферу влияет то, что мы находимся в Дубае, тут солнце, тепло», — заявил Ву в интервью «Матч ТВ».
23 февраля у «Спартака» в ОАЭ запланирован контрольный матч с «Елимаем». Встреча начнется в 16:00 мск.