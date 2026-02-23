«Вильярреал» одержал победу над «Валенсией» (2:1) в матче 25-го тура испанской Примеры.
В составе гостей единственный гол забил Ларджи Рамазани на 27-й минуте с пенальти.
У «Вильярреала» отличились Сантьяго Комесанья на 31-й минуте и Пап Гейе на 45+6-й минуте с пенальти.
Результат матча
ВильярреалВильярреал2:1ВаленсияВаленсия
0:1 Ларджи Рамазани 27' пен. 1:1 Сантьяго Комесанья 31' 2:1 Пап Гуй 45+6' пен.
Вильярреал: Луис Жуниор, Сантьяго Моуриньо, Пау Наварро, Серхи Кардона, Ренато Вейга, Сантьяго Комесанья (Альфон Гонсалес 84'), Пап Гуй (Томас Парти 58'), Альберто Молейро (Альфонсо Педраса 70'), Николя Пепе (Даниэль Парехо 84'), Айосе Перес (Тажон Бушанан 70'), Жорж Микаутадзе
Валенсия: Столе Димитриевски, Хосе Луис Гайя (Уго Дуро 78'), Хосе Копете, Эрай Джёмерт, Унай Нуньес (Арно Данжума 71'), Родригес Гидо (Андре Алмейда 88'), Филип Угринич (Тьерри Корреа 71'), Садик Умар, Хави Герра, Луис Риоха (Хесус Васкес Алькальде 78'), Ларджи Рамазани
Жёлтые карточки: Жорж Микаутадзе 23', Сантьяго Моуриньо 45+1' — Ларджи Рамазани 38', Хави Герра 45+3', Унай Нуньес 66', Садик Умар 90+1'
«Вильярреал» располагается на 3-й позиции в таблице Примеры с 51-м очком в активе. «Валенсия» — на 16-й строчке с 26-ю баллами.