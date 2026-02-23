«Вильярреал» располагается на 3-й позиции в таблице Примеры с 51-м очком в активе. «Валенсия» — на 16-й строчке с 26-ю баллами.

У «Вильярреала» отличились Сантьяго Комесанья на 31-й минуте и Пап Гейе на 45+6-й минуте с пенальти.

В составе гостей единственный гол забил Ларджи Рамазани на 27-й минуте с пенальти.

«Вильярреал» одержал победу над «Валенсией» (2:1) в матче 25-го тура испанской Примеры.

