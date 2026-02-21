прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.22

22 февраля в 25-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Валенсия». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Вильярреал — Валенсия с коэффициентом для ставки за 2.22.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Подводники» бьются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Вильярреал» на 10 очков отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Подводники» сумели одолеть «Леванте» (1:0).

До того команда была бита «Хетафе» (1:2). Зато поединок с «Эспаньолом» завершился уверенным успехом (4:1).

В пяти своих последних поединках команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Вильярреал» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Жерар Морено — травмирован.

Состояние команды: «Подводники» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Вильярреал» традиционно удачно противостоит «Валенсии». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены закрепиться на третьей позиции. «Подводники» даже без Жерара Морено вполне способны поднатореть в плане реализации.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» сражаются за выживание в элите. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Валенсия» на 2 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Летучие мыши» сумели одолеть «Леванте» (2:0).

До того команда была бита мадридским «Реалом» (0:2). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Атлетику» (1:2).

При этом «Валенсия» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Арно Данжума, Димитри Фулькье, Диего Лопес — травмированы.

Состояние команды: «Летучие мыши» нынче выглядят бледновато. До последней виктории команда уступила 3 раза кряду.

При этом «Валенсия» в среднем пропускает чаще гола за матч. Плюс «Вильярреал» команда не может обыграть уже 2 года.

Не столь результативен в нынешнем сезоне Уго Дуро. Форвард «летучих мышей» пока отличился лишь 7 голами в Ла Лиге.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Летучие мыши» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Летучие мыши» уже 2 года не обыгрывают «Вильярреал»

«Подводники» в среднем пропускают чуть чаще одного мяча за матч

«Вильярреал» в среднем забивает фактически 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Вильярреал» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.

Прогноз: «Подводники» мотивированы закрепиться на третьей позиции, и наверняка сразу активно понесутся к воротам соперника.

«Летучие мыши» нынче не блистают, тогда как «Вильярреал» явно способен поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа «Вильярреала» в 1 тайме за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех голов.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.85