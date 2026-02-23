«Страсбург» одержал победу над «Лионом» (3:1) в матче 23-го тура французской Лиги 1.
У хозяев голы записали на свой счет Мартиаль Годо на 37-й минуте, Диегу Морейра на 52-й и Хоакин Паничелли на 83-й минуте с пенальти.
Единственный гол в составе «Лиона» забил Корентин Толиссо на 59-й минуте.
Результат матча
СтрасбургСтрасбург3:1ЛионЛион
1:0 Марсьяль Годо 37' 2:0 Диегу Морейра 52' 2:1 Корентин Толиссо 59' 3:1 Хоакин Паникелли 83' пен.
Страсбург: Гела Дуэ, Эндрю Омобамиделе (Аарон Ансельмино 90'), Исмаэль Дукуре, Бен Чилвел, Валентин Барко, Самир эль Мурабет, Диегу Морейра (Жессим Яссин 90'), Хулио Энсисо (Абдул Уаттара 85'), Марсьяль Годо, Хоакин Паникелли, Mike Penders
Лион: Доминик Грейф, Абнер Винисиус, Рубен Клюйверт (Николас Тальяфико 86'), Мусса Ньякат, Клинтон Мата, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Павел Шульц (Ноа Нарти 28'), Корентин Толиссо (Remi Himbert 83'), Тайлер Мортон, Таннер Тессманн (Роман Яремчук 58'), Эндрик
Жёлтые карточки: Эндрю Омобамиделе 57' — Рубен Клюйверт 57', Эндрик 60'
После этого матча «Страсбург» занимает 7-е место в таблице Лиги 1 с 34 очками в активе. «Лион» — на 3-й строчке с 45-ю баллами.