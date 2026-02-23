«Страсбург» одержал победу над «Лионом» (3:1) в матче 23-го тура французской Лиги 1.

У хозяев голы записали на свой счет Мартиаль Годо на 37-й минуте, Диегу Морейра на 52-й и Хоакин Паничелли на 83-й минуте с пенальти.

Единственный гол в составе «Лиона» забил Корентин Толиссо на 59-й минуте.

Результат матча Страсбург Страсбург 3:1 Лион Лион 1:0 Марсьяль Годо 37' 2:0 Диегу Морейра 52' 2:1 Корентин Толиссо 59' 3:1 Хоакин Паникелли 83' пен. Страсбург: Гела Дуэ, Эндрю Омобамиделе ( Аарон Ансельмино 90' ), Исмаэль Дукуре, Бен Чилвел, Валентин Барко, Самир эль Мурабет, Диегу Морейра ( Жессим Яссин 90' ), Хулио Энсисо ( Абдул Уаттара 85' ), Марсьяль Годо, Хоакин Паникелли, Mike Penders Лион: Доминик Грейф, Абнер Винисиус, Рубен Клюйверт ( Николас Тальяфико 86' ), Мусса Ньякат, Клинтон Мата, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Павел Шульц ( Ноа Нарти 28' ), Корентин Толиссо ( Remi Himbert 83' ), Тайлер Мортон, Таннер Тессманн ( Роман Яремчук 58' ), Эндрик Жёлтые карточки: Эндрю Омобамиделе 57' — Рубен Клюйверт 57', Эндрик 60'

Статистика матча 7 Удары в створ 2 4 Удары мимо 1 50 Владение мячом 50 4 Угловые удары 2 3 Офсайды 2 11 Фолы 12

После этого матча «Страсбург» занимает 7-е место в таблице Лиги 1 с 34 очками в активе. «Лион» — на 3-й строчке с 45-ю баллами.