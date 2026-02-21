прогноз на матч Лиги 1, ставка за 3.60

22 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Лион». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Страсбург — Лион с коэффициентом для ставки за 3.60.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Гонщики» сражаются за попадание в еврокубки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Страсбург» на 3 очка отстает от шестой позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Гонщики» не уступили «Марселю» (2:2).

До того команда уступила скромному «Гавру» (1:2). Зато поединок с «Монако» завершился ярким успехом (3:1).

К слову, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Страсбург» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Гонщики» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

Причем «Страсбург» традиционно неудачно противостоит «Лиону». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены запрыгнуть в топ-6. «Гонщики» явно будут активно атаковать.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Лион» на 6 пунктов отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ткачи» переиграли «Ниццу» (2:0).

До того команда с минимальным счетом переиграла «Нант». А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Лавалем» (2:0).

При этом «Лион» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Афонсу Морейра, Рубен Клюйверт, Николас Тальяфико — травмированы.

Состояние команды: «Ткачи» нынче находятся на подъеме. К тому же клубный лазарет все никак не опустеет.

При этом «Лион» в среднем пропускает чуть реже гола за матч. Да и победная серия составляет уже 13 (!) матчей.

Отлично вписался в командный механизм Павел Шульц. Чех уже успел настрелять 10 мячей в текущем чемпионате Франции.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается продлить свой впечатляющий победный сериал.

Статистика для ставок

Обе команды забивают в среднем реже 2 мячей за матч

«Лион» победил в 13 своих последних поединках

«Страсбург» не побеждал в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Страсбург» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.

Прогноз: «Лион» мотивирован продолжить свой победный путь, и явно активно понесется в атаку.

Номинальным хозяевам палец в рот не клади, к тому же они максимально стремятся подняться в зону еврокубков.

Ничья



Ставка: Ничья за 3.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

ТБ 3.5



Ставка: ТБ 3.5 за 2.85