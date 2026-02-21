22 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Лион». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Страсбург — Лион с коэффициентом для ставки за 3.60.
«Страсбург»
Турнирное положение: «Гонщики» сражаются за попадание в еврокубки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Страсбург» на 3 очка отстает от шестой позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Гонщики» не уступили «Марселю» (2:2).
До того команда уступила скромному «Гавру» (1:2). Зато поединок с «Монако» завершился ярким успехом (3:1).
К слову, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Страсбург» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Гонщики» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.
Причем «Страсбург» традиционно неудачно противостоит «Лиону». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены запрыгнуть в топ-6. «Гонщики» явно будут активно атаковать.
«Лион»
Турнирное положение: «Ткачи» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Лион» на 6 пунктов отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ткачи» переиграли «Ниццу» (2:0).
До того команда с минимальным счетом переиграла «Нант». А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Лавалем» (2:0).
При этом «Лион» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Афонсу Морейра, Рубен Клюйверт, Николас Тальяфико — травмированы.
Состояние команды: «Ткачи» нынче находятся на подъеме. К тому же клубный лазарет все никак не опустеет.
При этом «Лион» в среднем пропускает чуть реже гола за матч. Да и победная серия составляет уже 13 (!) матчей.
Отлично вписался в командный механизм Павел Шульц. Чех уже успел настрелять 10 мячей в текущем чемпионате Франции.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается продлить свой впечатляющий победный сериал.
Статистика для ставок
- Обе команды забивают в среднем реже 2 мячей за матч
- «Лион» победил в 13 своих последних поединках
- «Страсбург» не побеждал в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Страсбург» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.83.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.
Прогноз: «Лион» мотивирован продолжить свой победный путь, и явно активно понесется в атаку.
Номинальным хозяевам палец в рот не клади, к тому же они максимально стремятся подняться в зону еврокубков.
Ставка: Ничья за 3.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.85