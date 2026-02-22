23-й тур Лиги 1 закрывается матчем, который напрямую влияет на задачи играющих команд. «Страсбур» с 31 очком идёт седьмым и всего в трёх баллах от зоны еврокубков. «Лион» — третий с 45 очками, на серии из 13 побед во всех турнирах и без потерянных очков в 2026 году. Для хозяев это шанс зацепиться за Европу, для гостей — возможность ещё крепче встать в зоне Лиги чемпионов и продолжить самый мощный рывок весны. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

45+6' Перерыв! «Страсбур» ведёт после первого тайма, очень качественный тайм получился у хозяев. «Лиону» нужно прибавлять во второй половине, чтобы продлить серию. Отдыхаем 15 минут!

45+5' Угловой заработал «Лион».

45+4' Мейтленд-Найлз навешивал с правого фланга, не прошёл пас.

45+2' Годо скинул в штрафную на Чилуэлла, тот пробил в касание, но попал в защитника.

45' Добавлено 5 минут.

43' Паничелли нарушил правила в атаке.

41' Годо оказался в офсайде, здорово забрасывал Энсисо.

39' Эндрик сместился с фланга в центр, но наткнулся на отбор Дуэ, пробить не получилось.

37' ГОООООООЛ! Впереди «Страсбур»! Диего Морейра идеально в касание забросил на Годо, а тот в касание пробил мимо вратаря. 1:0!

34' Энсисо в ответной контратаке получил мяч на правом углу штрафной и решился на удар низом — не попал в створ!

33' «Лион» заработал угловой.

32' Грейф спасает «Лион» снова! Чилуэлл принял мяч в штрафной, он отскочил к Годо, тот пробил с правой — Грейф на месте!

30' Дуэ навешивал с правого фланга, отбился «Лион».

28' У «Лиона» вместо Шульца вышел Нарти.

26' Шульц снова на газоне. Возможно, всё-таки потребуется замена.

24' Близко к голу был «Страсбур»! Морейра в подкате навесил от лицевой линии, Паничелли пробил головой, но Грейф успел среагировать и отразил!

22' Барко нарушил правила на половине поля «Лиона».

20' Офсайд зафиксирован у Годо на левом фланге.

18' Тессманн в касание с левой пробил с лёта — выше ворот.

17' Пиротехника зажигается на секторе фанатов «Страсбура», отличная атмосфера на «Стад де ля Мено».

15' Толиссо получил по ногам от Эль Мурабета и долго лежал на газоне. Но арбитр даже жёлтую карточку показывать не стал.

14' Сможет продолжить игру Шульц, замена не нужна.

13' Шульц на газоне, нужна помощь врачей.

11' Годо упал в штрафной после контакта с соперником, арбитр молчит!

11' Дуэ пробил головой после навеса с угла поля, немного не попал в створ.

10' Угловой заработал «Страсбур».

09' Барко с левой навешивал в штрафную с левого фланга, Клюйверт снял мяч с головы Паничелли.

07' Годо добивал после сейва Грейфа, но пробил выше ворот.

06' Паничелли подхватил мяч у линии штрафной и пробил с правой, Грейф тащит!

03' У Шульца не получилось пройти по левому флангу, Дукуре надёжно сыграл.

01' «Лион» начал с центра, поехали!

22:45 Около 11 градусов сегодня в Страсбурге, в течение матча может быть дождь.

22:40 Стартовые составы команд:

«Страсбур»: Пендерс, Г. Дуэ, Омобамиделе, Дукуре (к), Чилвелл, Эль Мурабет, Барко, Д. Морейра, Энсисо, Годо, Паничелли.

«Лион»: Грейф, Мейтленд-Найлс, Мата, Ниакате, Клюйверт, Тессманн, Мортон, Толиссо (к), Эндрик, Шульц, Абнер.

22:20 Судейская бригада матча: главный арбитр — Рюдди Бюке; ассистенты — Стивен Торрегросса и Микаэль Бершебрю; четвёртый арбитр — Марк Болланжье; VAR — Людовик Змислони; ассистент VAR — Николя Ренвиль.

«Страсбур»

Команда Гари О’Нила живёт в феврале по одному сценарию — пропустить в первые 30 минут и спасаться ближе к финишу. В каждом из февральских матчей лиги «Страсбур» начинал с гола в свои ворота, но в Марселе сумел развернуть игру — 2:2 благодаря двум мячам в последние 20 минут. Вообще в сезоне-2025/26 у «Страсбура» уже шесть голов после 75-й минуты, три из них победные, ещё один принёс ничью.

Дома у «Страсбура» не всё стабильно, очки потеряны в трёх из четырёх последних матчей Лиги 1, и существует риск впервые в сезоне получить два подряд поражения на «Мено». При этом атака держит планку в 36 голов в чемпионате, в среднем 52% владения и 87,93% точности передач. Хоакин Паничелли — второй бомбардир лиги с 12 мячами (в Марселе он реализовал пенальти глубоко в компенсированное время), Мартиаль Годо добавил шесть, а Себастьян Нанаси запустил камбэк на «Велодроме» своим третьим голом в сезоне.

Есть и кадровые нюансы, Эмануэль Эмега вне игры из-за повреждения мышечных волокон, под вопросом Исмаэль Дукуре, Сам Амо-Амеяу и Гела Дуэ. У Макси Ойеделе — мышечная травма, у Аарона Ансельмино — проблемы с ногой. Но при всех оговорках «Страсбур» забивает в десяти матчах подряд и пропускает в шести, баланс часто смещён в сторону риска.

«Лион»

Если в прошлом сезоне «Лион» жил под давлением финансовой неопределённости, то нынешний год — полная противоположность. Команда Паулу Фонсеки выиграла 13 матчей подряд во всех турнирах, семь из них в Лиге 1. В 2026-м «Гоны» не потеряли ни одного очка, а их оборона за последние семь туров пропустила всего четыре мяча и выдала три сухих матча подряд. Всего в чемпионате 20 пропущенных и 12 «сухих» игр.

В гостях «Лион» особенно убедителен, пять подряд побед во всех турнирах на выезде, серия из пяти матчей без поражений вне дома, голы в пяти подряд выездных встречах. Победа в Страсбурге сравняет их с прошлогодним показателем по гостевым успехам (шесть в лиге) и продлит выездную серию до шести.

В атаке у «Лиона» несколько источников угрозы. Корентен Толиссо и Ноа Нартей забили «Ницце» в прошлом туре (2:0), Доминик Грейф сделал три сейва и оформил девятый «сухарь». Павел Шульц забил 10 голов в Лиге 1, Эйнсли Мейтленд-Найлз — три ассиста, а Афонсу Морейра (шесть голевых передач) сейчас травмирован. Под вопросом также Тальяфико и Малик Фофана (голеностоп), не сыграют Мангаля, Клюйверт, Яремчук и Нуаама (разрыв крестов). Но даже с этим списком «Лион» остаётся самой стабильной командой февраля.

Очные встречи

В очных встречах перевес у «Лиона»: 52 победы против 29 у «Страсбура» (из 105 матчей). В лиге — 51 успех «Гонов» в 99 играх. Но на «Мено» у хозяев 22 победы в 52 матчах против «Лиона» (у гостей — 19). При этом «Гоны» не побеждали в Страсбурге с 2023 года (2:1), а «Страсбур» выиграл два последних домашних матча против них, включая яркие 4:2 в прошлом сезоне.