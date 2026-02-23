Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о предстоящем ответном поединке 1/16 финала Лиги чемпионов против «Брюгге».

Диего Симеоне — главный тренер «Атлетико» globallookpress.com

Первый матч между этими командами завершился ничейным результатом — 3:3.

«Мы хотим, чтобы наши болельщики сплотились вокруг команды, их энергия — наше топливо. А мы должны заплатить за эту поддержку усердной работой и красивым футболом. Никогда не знаешь, что будет дальше. Во время игры приходится адаптироваться.

"Брюгге" играет качественно и храбро под руководством тренера, который знает своё дело. Они всегда проявляли себя здорово, независимо от того, где проходила игра», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «Атлетико» и «Брюгге» состоится сегодня, 24-го февраля в 20:45 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.