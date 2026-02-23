Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о переходе Джона Дурана из «Аль-Насра» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

«Как решились на трансфер Дурана?  Позиция форварда в РПЛ ― одна из самых сложных с точки зрения поиска.  Почему ЦСКА повезло с Лусиано?  Потому что он уже адаптирован. 100% прижились сейчас только Даку и Кордоба.  На нападающих огромный спрос во всём мире.

Сделка выглядит фантастической?  Сделка по Дурану может стать выгодной для всех.  Игрок он очень талантливый.  Да, есть вопросы дисциплинарного характера, которые возникали в других клубах, но мы ничем не рискуем.  Мы берём его в аренду на три месяца.  А у Джона есть мотивация ― проявить себя в противостоянии с Кордобой, который является его конкурентом в сборной Колумбии.  У него есть все условия, чтобы проявить себя и выгрызть себе место в старте на чемпионате мира.

Не боюсь ли пули в голове у игрока?  Посмотрим.  Я уже столько игроков видел… Нельзя найти контакт со всеми.  Всё зависит от игрока.  Если он сам не хочет искать этот контакт, то какой смысл?», — сказал Семак Чемпионату.

В нынешнем сезоне Дуран выступал за «Фенербахче» также на правах аренды, где провел 19 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал голевую передачу.