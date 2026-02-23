Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о переходе Джона Дурана из «Аль-Насра» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

«Как решились на трансфер Дурана? Позиция форварда в РПЛ ― одна из самых сложных с точки зрения поиска. Почему ЦСКА повезло с Лусиано? Потому что он уже адаптирован. 100% прижились сейчас только Даку и Кордоба. На нападающих огромный спрос во всём мире.

Сделка выглядит фантастической? Сделка по Дурану может стать выгодной для всех. Игрок он очень талантливый. Да, есть вопросы дисциплинарного характера, которые возникали в других клубах, но мы ничем не рискуем. Мы берём его в аренду на три месяца. А у Джона есть мотивация ― проявить себя в противостоянии с Кордобой, который является его конкурентом в сборной Колумбии. У него есть все условия, чтобы проявить себя и выгрызть себе место в старте на чемпионате мира.

Не боюсь ли пули в голове у игрока? Посмотрим. Я уже столько игроков видел… Нельзя найти контакт со всеми. Всё зависит от игрока. Если он сам не хочет искать этот контакт, то какой смысл?», — сказал Семак Чемпионату.

В нынешнем сезоне Дуран выступал за «Фенербахче» также на правах аренды, где провел 19 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал голевую передачу.