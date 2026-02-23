Главный тренер ПСЖ Луис Энрике отдает предпочтение российскому голкиперу команды Матвею Сафонову из-за стабильности в эмоциональном плане. Об этом сообщает L'Équipe.

Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ globallookpress.com

Стало известно, что Луис Энрике заметил у другого голкипера ПСЖ Люки Шевалье эмоциональную нестабильность при управлении защитниками в играх с высокой интенсивностью.

В источнике отмечают, что наставник ПСЖ ценит хладнокровие и стабильность Сафонова во время матчей.

В нынешнем сезоне российский вратарь провел за парижскую команду 10 матчей во всех турнирах, в 4-х из которых сыграл «на ноль».