Инсайдеры Topskills Sports UK утверждают, что главным претендентом на пост наставника «Манчестер Сити» после возможного ухода Хосепа Гвардиолы является Энцо Мареска.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

По их информации, английский клуб готов предложить итальянцу пятилетний контракт. Ожидается, что соглашение будет подписано по окончании работы Хосепа Гвардиолы, который, несмотря на действующий договор до конца следующего сезона, может покинуть команду уже ближайшим летом. Отмечается, что кандидатуру Марески руководству рекомендовал сам испанский специалист.

Ранее Мареска работал в «Челси» и, по сообщениям СМИ, отказался от компенсации после расторжения контракта. Журналист Фабрицио Романо также называл его основным вариантом для «Сити» в случае смены тренера.