Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура французской Лиги 1 против «Страсбурга» (1:3).

Паулу Фонсека — главный тренер «Лиона» globallookpress.com

«Я не хочу переходить на личности. В целом вся команда провела не лучший матч. Я поговорю с Эндриком о том, что ему нужно улучшить и какие решения находить в подобных ситуациях. Но я делаю это после каждой игры.

Сегодня все футболисты сыграли на одном уровне — уровне, отличном от того, который мы демонстрировали до этого момента», — сказал Фонсека RMC Sport.

После этого матча «Лион» занимает 3-е место в таблице Лиги 1 с 45-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Марселя» 1-го марта.