«Лос-Анджелес» уверенно стартовал в новом сезоне МЛС, разгромив на своем поле «Интер Майами» со счетом 3:0.

Сон Хын Мин globallookpress.com

Забитыми мячами отметились Давид Мартинес, Денис Буанга и Нэйтан Ордаз. Важную роль в одном из эпизодов сыграл Сон Хын Мин — корейский форвард записал на свой счёт результативную передачу и активно участвовал в атакующих действиях команды.

За гостей с первых минут вышел Лионель Месси, однако «Интер Майами» не сумел навязать борьбу и не реализовал свои моменты. Для обеих команд эта встреча стала первой в рамках сезона МЛС-2026.

Следующий матч «Лос-Анджелес» проведёт 1 марта на выезде против «Хьюстон-Динамо», а «Интер Майами» 2 марта сыграет в гостях с «Орландо».